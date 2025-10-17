El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes que el organismo mantiene una intervención activa en el mercado de dólares argentino con el objetivo de respaldar al presidente Javier Milei frente al aumento de la demanda de divisas por parte de los inversores.

Bessent explicó que la estrategia incluye la venta de dólares en el mercado spot y un mecanismo denominado “blue chip swap”, que consiste en intercambiar dólares por acciones de empresas argentinas de primera línea. Entre las compañías involucradas se mencionan YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina.

El funcionario aseguró que Estados Unidos dispone de capacidad para actuar “con flexibilidad y contundencia” y evitar una devaluación del peso, anticipando a los mercados que podrían apostar a la depreciación de la moneda tras las elecciones de medio término que se celebrarán la semana próxima.

La intervención se da luego del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y busca dar señales claras sobre el respaldo financiero de Washington al gobierno argentino, disipando dudas sobre eventuales condiciones ligadas al resultado electoral.

Hasta ahora, se había registrado una participación puntual de alrededor de 350 millones de dólares en operaciones spot durante la semana pasada, pero Bessent confirmó que la asistencia será más sostenida, reforzando la presencia estadounidense en la plaza local.