Se pierden 17.500 turnos por mes en Salud por sanjuaninos que los sacan y no van

El sistema de salud de San Juan incrementó significativamente la disponibilidad de turnos médicos, según informó el ministro de Salud, Amilcar Dobladez. La implementación de nuevos canales de asignación permitió superar los 53.000 turnos mensuales, frente a los 18.000 que se gestionaban exclusivamente a través del servicio telefónico 0800.

Dobladez explicó que "con el CIDI, con el chatbot, sumamos 33.000 turnos promedio mensual, más los 18.000 que ya está dando", lo que evidencia "una demanda no contenida, por supuesto, que no se estaba cumpliendo con esa demanda". El ministro reconoció que "falta mucho por hacer porque son muchos años que tenemos que recuperar", aunque destacó que "en los turnos se ha mejorado mucho".

Sin embargo, el sistema enfrenta un desafío significativo con el ausentismo de los pacientes. Dobladez reveló que "hubo por momentos casi un 40% de ausencia. Eso es otra cosa, estamos en un 33% de ausentismo". Esta situación representa aproximadamente 17.490 turnos mensuales desaprovechados, calculados sobre el total de 53.000 asignaciones.

Frente a este problema, el ministro hizo un llamado a la población para confirmar su asistencia: "Le pido a la gente cuando saca el turno, ya sea por el 0800, como se le pregunta 48 horas antes si va a asistir para confirmarlo, que ahí diga si lo confirma o no". Esta medida busca reducir el impacto del ausentismo en la eficiencia del sistema de salud provincial.

Dobladez enfatizó que "todos tenemos que poner algo para que todo funcione mejor y en esto la gente nos puede colaborar mucho", destacando la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el mejoramiento continuo del servicio de salud.