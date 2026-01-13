Uno de los focos de incendio en la provincia de Chubut se reactivó este martes en las laderas del lago Epuyén, complicando aún más los esfuerzos por controlar los incendios forestales que afectan amplias zonas de la cordillera.

El fuego se intensificó en una de las zonas de más difícil acceso de la región, donde el combate exige a los equipos desplazarse varios kilómetros a pie con el equipamiento, según los últimos partes oficiales

Brigadistas forestales, apoyados por aviones hidrantes que recargan agua en el lago para volver a la zona afectada, llevan varios días de trabajo continuo intentando contener las llamas que persisten a pesar de los esfuerzos.

El reavivamiento de este foco se suma al panorama general de los incendios en el sur del país, donde ya se confirmó que más de 12 000 hectáreas han sido consumidas por el fuego únicamente en Chubut, principalmente en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén.

El trabajo de los equipos se ve dificultado por el terreno escarpado, las altas temperaturas y los vientos, factores que favorecen la propagación de las llamas y complican el acceso de los combatientes en tierra.

Aunque el riesgo general de incendios fue recientemente rebajado de “muy extremo” a “alto” en el área según reportes climatológicos, las autoridades advierten que las condiciones climáticas todavía pueden avivar nuevos focos o reactivar llamas en sectores donde el fuego parecía controlado.

Los brigadistas continuarán con las tareas de vigilancia y contención en Epuyén y otros puntos críticos, mientras los organismos provinciales y nacionales coordinan recursos para proteger tanto los bosques nativos como las zonas pobladas en medio de una temporada de incendios que ya registra miles de hectáreas arrasadas en toda la Patagonia.