Durante 2025, la Dirección de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos registró el ingreso de aproximadamente 120 personas en tratamiento, de las cuales 97 obtuvieron el alta terapéutica. El dato representa una tasa de recuperación cercana al 80,83%, uno de los indicadores más altos del área en los últimos años. El organismo mantiene una demanda sostenida y trabaja con distintas modalidades de atención para responder a las necesidades de cada caso, con intervenciones progresivas que van desde el seguimiento ambulatorio hasta instancias de mayor complejidad cuando la situación lo requiere.

La directora del área, Daniela Merlo, explicó a DIARIO HUARPE que “la política pública se orienta a garantizar la continuidad de los tratamientos y a mejorar de manera permanente la calidad del servicio que se brinda a las personas en proceso de recuperación”. Además, señaló que el trabajo se centra en fortalecer el acompañamiento profesional y en optimizar los dispositivos existentes para lograr mejores resultados terapéuticos.

Cómo son los tratamientos

Según detalló la funcionaria, “los tratamientos son de carácter psicosocial y se organizan en diferentes fases y modalidades, que incluyen atención ambulatoria, dispositivos intermedios y, en los casos necesarios, internación”. En ese marco, el abordaje contempla terapias individuales, grupales y familiares, con el objetivo de intervenir sobre la persona en su totalidad.

Merlo indicó que “cada plan terapéutico se desarrolla de manera integral, incorporando estrategias de reinserción social en ámbitos educativos, laborales y recreativos”. En articulación con otros organismos, se implementan actividades deportivas como rugby, fútbol, vóley y boxeo, además de prácticas de yoga orientadas al manejo de la ansiedad y otros síntomas asociados al proceso de recuperación.

Resultados y evolución

La evaluación anual mostró una mejora significativa respecto del año anterior. “En 2025 se registró un incremento del 170% en las altas terapéuticas en comparación con 2024”, afirmó la directora. También precisó que el porcentaje de recaídas se ubicó entre el 10% y el 12%, casos que son readmitidos para su reevaluación y continuidad del tratamiento.

“Cuando una persona atraviesa una recaída, se la reincorpora al sistema y se ajusta su plan terapéutico, entendiendo que el proceso de recuperación puede presentar dificultades”, agregó.

Población atendida

El programa está destinado a todas las edades, sin restricciones etarias. “La dirección trabaja tanto con menores de edad como con adultos mayores, según la demanda que se presenta”, señaló Merlo.

No obstante, el mayor volumen de consultas y tratamientos corresponde a jóvenes. “La franja etaria con mayor demanda se ubica entre los 15 y los 25 años, aunque también se atienden casos en otros grupos de edad”, indicó.

En términos generales, la dirección sostiene una población en tratamiento que oscila entre 120 y 140 personas en sus diferentes modalidades, con el objetivo de ampliar el acceso y sostener los procesos de recuperación en el tiempo. El balance anual refleja una consolidación del modelo de abordaje integral y una tendencia favorable en los resultados terapéuticos.