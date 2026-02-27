El resarcimiento quedó corto y se trabó la negociación con Branka Motors

El posible acuerdo entre la empresa Branka Motors y los damnificados por la presunta estafa en la venta de motocicletas sumó en las últimas horas un nuevo obstáculo. A la incorporación de más denuncias que dejó desactualizada la oferta económica inicial, se agregan ahora diferencias internas entre los propios reclamantes y la falta de una propuesta formal que pueda ser evaluada en sede penal.

La concesionaria había trascendido que analizaba un ofrecimiento millonario —superior a los 400 millones de pesos— con la intención de avanzar hacia una reparación integral y eventualmente solicitar una suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, la abogada Filomena Noriega, quien representa a un grupo de damnificados, aseguró que hasta el momento no hubo comunicación oficial.

“Son varios los que estamos presentando denuncias, van llegando día a día. Ayer tuvimos dos presentaciones más vinculadas con esta situación. Se habla de una presunta propuesta para llegar a una suspensión de juicio a prueba, pero a nosotros no nos han contestado nada”, afirmó la letrada.

Según explicó, el escenario se complejiza porque las pretensiones no son uniformes. “Tengo clientes que quieren todo el dinero de contado, otros que me dicen que prefieren el vehículo y otros que aceptan lo que sea. Es complicado el tema”, señaló. También indicó que hay reclamos diversos: algunos exigen capital más intereses, otros solo el capital, y en ciertos casos hubo devoluciones parciales de dinero o entrega de vehículos sin la documentación necesaria para circular.

La incorporación constante de nuevos denunciantes es otro factor que retrasa cualquier entendimiento. “Se siguen sumando gente que quiere reclamar. Están tratando de reunir la mayor cantidad de presentaciones para formalizar”, explicó Noriega, en referencia a la tarea del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a la modalidad de un eventual acuerdo, la abogada consideró que lo más viable sería una propuesta uniforme para todos los afectados, dada la magnitud del caso. “Sería lo más factible el mismo acuerdo para todos, teniendo en cuenta que son más de 150 personas. Detallar cláusula por cláusula en cada caso sería muy complejo”, indicó.

En el plano procesal, la causa penal aguarda la ratificación de las denuncias ya presentadas. “Estamos a la espera de que nos llamen a ratificar. Si existe una propuesta, la merituaremos para ver si conviene; si no, continuaremos hasta juicio”, advirtió. En paralelo, también tramita una instancia en Defensa del Consumidor, donde podría aplicarse una multa administrativa.

Mientras tanto, el freno en la negociación reaviva el malestar entre los damnificados, que interpretan la situación como una nueva demora. El acuerdo que parecía cercano volvió a foja cero y ahora todo dependerá de que la empresa formule una propuesta concreta que contemple el universo actualizado de reclamos y las distintas situaciones particulares.