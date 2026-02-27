Avanza un convenio para reparar la Casa Natal de Sarmiento

La subsecretaria de Patrimonio de la Nación, Liliana Barela, visitó San Juan y confirmó que avanzan gestiones para realizar obras edilicias en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales museos nacionales del país. El proyecto contempla un convenio con el Ministerio de Infraestructura provincial para reparar una grieta estructural y posibles problemas en la cubierta del edificio histórico.

Durante la recorrida, Barela explicó que se está analizando un convenio marco con la cartera provincial para afrontar “cuestiones de materiales y personal”. Según detalló, la Provincia ya manifestó la voluntad de aportar fondos y actualmente se revisan los aspectos legales e institucionales del acuerdo. “Ya están dispuestos a poner el dinero y nosotros estamos analizando la parte legal, la parte burocrática que fija los alcances y las atribuciones”, señaló.

La funcionaria indicó que el aporte sería suficiente para “arreglar la grieta y a lo mejor también el techo”, aunque aclaró que el monto definitivo aún no fue precisado. Subrayó que se trata de un problema de materiales y no de daños derivados de movimientos sísmicos, y destacó que el equipo técnico del museo cuenta con arquitectos que pueden asesorar en la intervención.

Federalismo y trabajo conjunto

Barela remarcó la importancia de la articulación entre Nación, provincia y municipios para sostener el funcionamiento de los museos nacionales en el interior. “Allí es donde se ve plenamente que el federalismo tiene que funcionar. Nosotros somos la Nación en la provincia, pero la provincia está más cerca”, sostuvo, al tiempo que valoró la buena relación institucional como “un gran aliento” para agilizar respuestas.

En ese sentido, mencionó experiencias recientes de cooperación, como el convenio firmado con la provincia de Entre Ríos para el Palacio San José, que —según afirmó— ya comenzó a dar resultados positivos en materia de conservación y gestión.

Patrimonio y memoria histórica

Durante su visita, Barela también reflexionó sobre el rol de los museos históricos y la necesidad de comprender los procesos del siglo XIX sin simplificaciones. Recordó la centralidad de la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento para entender las guerras civiles y las tensiones políticas de la época. “No se entiende el siglo XIX si no se lo estudia”, afirmó, y señaló que representar esos procesos implica reconocer que fueron etapas “terriblemente dolorosas”, atravesadas por enfrentamientos y profundas crisis personales y económicas de sus protagonistas.

En esa línea, mencionó también las difíciles condiciones en las que vivieron muchos protagonistas de la independencia y los primeros años del país, y cómo los museos permiten reconstruir esas trayectorias desde una mirada histórica y no partidaria.

El rol silencioso de los equipos técnicos

La subsecretaria estuvo acompañada por la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, quien destacó la importancia del trabajo interno que sostiene la vida de cada institución. Explicó que, además de las actividades abiertas a la comunidad, existe una tarea constante de investigación, conservación, registro y documentación del patrimonio.

“Los museos pueden ofrecer muchos servicios porque tienen patrimonio para mostrar, pero hay una obligación de conservarlo y documentarlo no para esta gestión, sino para dentro de 100 o 200 años”, sostuvo Zingoni. Remarcó que estas visitas permiten capacitar equipos y actualizar procedimientos en áreas técnicas que suelen ser menos visibles, pero que resultan fundamentales para garantizar la preservación a largo plazo.

Con el convenio en etapa de análisis y la promesa de financiamiento provincial, la Casa Natal de Sarmiento se encamina a resolver problemas edilicios pendientes. La intervención busca no solo preservar el edificio histórico, sino también fortalecer su función como espacio de memoria, investigación y servicio a la comunidad.