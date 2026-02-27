Anthropic desafía al Pentágono: no al uso letal de la IA Claude

Anthropic ha manifestado formalmente que no aceptará las exigencias del Pentágono para otorgar acceso total a su herramienta de inteligencia artificial Claude. La firma tecnológica sostiene que mantendrá firmes las limitaciones que prohíben el uso de su tecnología en armamento totalmente autónomo y en tareas de vigilancia masiva a nivel nacional.

Esta postura surge tras semanas de tensiones y relatos contradictorios entre ambas partes, vinculados inicialmente a interrogantes sobre el rol de Claude en la redada para capturar a Nicolás Maduro.

Ante la falta de acuerdo, el Departamento de Guerra impuso un plazo límite hasta las 17:01 de este viernes para que la empresa cumpla con los requisitos o se enfrente a la posibilidad de ser obligada mediante la Ley de Producción de Defensa.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que "el Pentágono debe poder utilizar la tecnología en toda la gama de operaciones bélicas". Aunque desde el gobierno estadounidense afirman que nunca consideraron el uso de armas autónomas o vigilancia masiva, se han negado a prohibirlas explícitamente en el contrato con Anthropic.

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, emitió una extensa declaración defendiendo sus líneas rojas éticas. Amodei afirmó: “En un conjunto limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos”.

Asimismo, agregó que “algunos usos simplemente exceden los límites de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable. Dos de estos casos de uso nunca se han incluido en nuestros contratos con el Departamento de Guerra, y creemos que no deberían incluirse ahora”.

El directivo fue tajante al cerrar su postura: “No podemos acceder a su solicitud en conciencia”. Finalmente, concluyó expresando: “Dado el valor sustancial que la tecnología de Anthropic aporta a nuestras fuerzas armadas, esperamos que lo reconsideren”.