Murió Darío Loperfido, ex funcionario del Gobierno de Fernando de la Rúa

Darío Lopérfido, quien fuera secretario de Cultura y Medios de la Nación e integrante del círculo de confianza conocido como "Grupo Sushi" bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, falleció este 27 de febrero de 2026 en Madrid a los 61 años. El exfuncionario, cuya carrera combinó el periodismo con la gestión cultural y la política, luchaba desde julio de 2024 contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular.

Pese al deterioro de su salud, Lopérfido continuó con su actividad académica al frente de la Cátedra Vargas Llosa y publicó reflexiones crudas sobre su padecimiento en la revista Seúl. En su columna titulada “Tener ELA es una mierda”, describió su realidad: “La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”. Según detalló, la afección avanzó hasta dejarle operativa solo “una mano y una pierna”, situación que le permitía “trabajar, pero en casa, escondido”.

Su trayectoria en la gestión pública incluyó roles como director artístico del Teatro Colón, presidente de Ópera Latinoamérica y ministro de Cultura porteño durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

No obstante, su paso por la ciudad finalizó tras seis meses entre fuertes polémicas tras declarar: “En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos” y agregar que “ese número se arregló en una mesa cerrada”, lo que generó el repudio de organismos de derechos humanos. Años después, calificó esa etapa como traumática: “Ser ministro de Larreta fue una de las peores experiencias de mi vida política”, asegurando además que su entonces jefe se había transformado en un “dirigente peronista”.