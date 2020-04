Incidentes en el Centro Cívico entre comerciantes y policías: hubo golpes y detenidos

En la previa del Día del Trabajador, comerciantes sanjuaninos marcharon este jueves al mediodía hacia el Centro Cívico para reclamar por la crisis del sector en tiempos de cuarentena administrada, y todo terminó en un enfrentamiento con la policía.

Testigos indicaron que se produjeron golpes y empujones cuando detenían a uno de los manifestantes por violar el aislamiento social: se trata del titular de la Cámara de Comercio del Interior, Marcelo Vargas.

Además labraron multas, según dijo a DIARIO HUARPE el subjefe de la Comisaria 4ª, Juan Soria.

En la movilización participaron unas 60 personas que explicaron estar "altamente golpeados por las medidas de contención de esta pandemia". Llevaron carteles que decían: "Comercio sanjuanino de luto. Necesitamos trabajar urgente".

Cartel que llevaron los manifestantes. Foto: gentileza.

"Lamentablemente varias empresas del comercio están quebrando. Esto no es una pausa para nosotros, es un colapso total. Pedimos la reapertura del comercio, teniendo en cuenta los cuidados necesarios para que el virus no se propague. Pero necesitamos trabajar", señalaron.

Ayer miércoles DIARIO HUARPE reflejó que el Gobierno estudia abrir más el comercio, aunque desde el 11 de mayo.

Las concentraciones fueron en las calles Mendoza y Pedro Echagüe, Libertador y Avenida Rawson y General Acha y Abraham Tapia.

Manifestación de comerciantes. Foto: gentileza.

“Hemos hecho de todo porque por las buenas no nos atienden: no nos atiende el intendente, no nos atiende el gobernador. Estoy muy enojada porque se han subido petitorios y todas las notas que se han mandado y nunca nos ha querido atender el intendente de Rawson. El gobernador se limpió las manos. Estoy enfurecida", dijo una mujer que participó y prefirió no dar su nombre "por seguridad".

En marzo, las ventas en los comercios sanjuaninos cayeron un 60%, según estimó la cámara del sector. Y abril no luce mejor, pese a que algunos rubros fueron habilitados a abrir en esta fase de la cuarentena administrada.

Los empresarios pidieron que la Nación agilizara las medidas de asistencia y plantearon no pagar impuestos municipales durante 6 meses.

El gremio sostuvo a mediados de este mes que apenas el 40% de los empleados habían cobrado el sueldo entero.