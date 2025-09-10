El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Según las estimaciones del mercado, el dato mostraría una leve desaceleración respecto del 1,9% registrado en julio, en un contexto atravesado por la volatilidad cambiaria, los precios regulados y la cercanía de las elecciones.

De acuerdo con C\&T Asesores Económicos, la inflación de agosto se habría ubicado en torno al 1,6%, con fuerte incidencia del rubro vivienda. En la misma línea, Libertad y Progreso proyectó un 1,7% gracias a la estabilidad de algunos bienes de consumo masivo y la baja de alimentos frescos. A su vez, Analytica calculó un 1,8%, impulsado por educación y combustibles, aunque moderado por el comportamiento de los alimentos.

Publicidad

Un anticipo relevante provino del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que registró un alza del 1,6% en agosto, con aumentos en salud (3,8%), educación (2,1%) y transporte (3%). En contraste, los alimentos subieron apenas 1%, lo que ayudó a contener el índice general.

Más allá de agosto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central prevé una inflación de 2,1% en agosto, 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre. Para todo 2025, los analistas proyectan un aumento acumulado del 28,2%. El informe también anticipa que el dólar mayorista cerrará diciembre en torno a $1.441.

Publicidad

Los especialistas advierten que el recorrido de los precios dependerá de la evolución del dólar, de futuros ajustes en combustibles y tarifas, y de las medidas económicas que adopte el Gobierno en plena recta electoral.