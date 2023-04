¡Infernal! Así se vivió el brutal KO de Israel Adesanya a Alex Pereira desde la tribuna

El pasado sábado 8 de abril, en la estelar del UFC 287, Israel Adesanya volvió a consagrarse campeón de los Peso Mediano. "The Last Stylebender" noqueó a Alex Pereira en el segundo round de la contienda estelar. El momento fue realmente impresionante, por lo que los videos desde las tribunas son viral en las redes sociales. Claro, el rey de la división recuperó su corona y de la mejor manera posible.

"Yo no llevo la cuenta. Lo arreglo, y ahora está resuelto. Le di una vía rápida al cinturón. Podría haber dicho: 'No, ¿contra quién luchó? Solo luchó contra uno de los cinco primeros. Pero no. Lo hizo bien. Luchó contra algunos de los mejores. Venció a (Sean) Strickland, y yo estaba como, 'Bueno, está bien, no hay nadie más'", fue lo que expuso Adesanya luego de uno de sus mejores nocauts de su vida.

Por otra parte, Israel también aprovechó para decir: "Estaba buscando ese desafío. Me ganó en kickboxing y obtuve la revancha inmediata por lo que hice en el juego. Hice el patio duro y gané mi maldita revancha. Ahora tiene que trabajar duro y ganárselo, pero no creo que vaya a hacerlo. Ve a causar problemas en 205. Es un hijo de puta con quien lidiar, te lo aseguro".

"No estoy pensando en nada de eso. Esa es la última pregunta. He sido un buen chico, así que ahora es el momento de ser un chico malo en Miami", sentenció el campeón de los Peso Mediano de UFC. Sin dudas, el africano no desperdició la oportunidad para demostrarle al mundo quién es realmente dentro del octágono de Artes Marciales Mixtas más importante del planeta.

¿Trilogía entre Adesanya y Pereira?

Quien también habló fue Dana White, presidente de UFC, quien hizo foco en una posible trilogía entre Adesanya y el brasileño: "Honestamente, creo que Pereira probablemente pase a 205 después de esta pelea. Es un monstruo. Sé que todavía tenía dos libras que cortar antes de que faltara como una hora para el pesaje. Sí. No digo que se vaya a mudar al 205, pero supongo que sí. Ustedes pueden preguntarle a él mismo. Pero no me sorprendería. Apostaría cualquier cosa a que se mueva a 205 después de esta pelea".