La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 3,1% en diciembre de 2025, cifra superior al 2,8% de inflación general que registró el índice de precios al consumidor (IPC) para ese mismo mes. El comportamiento de los precios de la canasta alimentaria vuelve a poner foco en la evolución del costo de vida del sector de consumo básico.

Los aumentos de precios no fueron uniformes entre los productos que conforman la canasta alimentaria. Entre los que más subieron en diciembre se encuentran varios artículos esenciales, cuyas variaciones destacadas reflejan presiones de precio que se sintieron con mayor intensidad en los consumidores.

Entre los productos con mayores alzas durante el mes se mencionaron carnes y derivados, que mostraron incrementos por encima de la media general de la canasta alimentaria, influyendo fuertemente en el promedio. Además, frutas y verduras frescas registraron subas significativas, impulsadas por factores estacionales y de oferta.

Por otro lado, algunos alimentos moderaron su crecimiento o incluso bajaron de precio, según el informe. Entre estos se destacaron ciertos productos estacionales y algunos artículos procesados, que lograron ajustes a la baja o aumentos más acotados frente al avance promedio.

La evolución de los precios de los alimentos fue un factor de peso en el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la línea de indigencia, que también mostró variaciones por encima de la inflación general en el cierre del año.

Analistas económicos consultados por medios especializados señalaron que la presión sobre los alimentos responde a una combinación de factores de oferta y demanda, estacionalidad de productos frescos y ajustes de costos en los eslabones de la cadena de comercialización.

Los datos de inflación alimentaria de diciembre se inscriben en un contexto de desaceleración general del índice de precios tras años con cifras muy elevadas, aunque el ritmo de suba de los alimentos continúa siendo una preocupación para los hogares, especialmente para las familias con ingresos más ajustados, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes de consumo básico.

Las estadísticas oficiales permitirán además comparar la evolución de los precios de alimentos con la trayectoria de otros rubros dentro de la canasta del IPC, proporcionando una imagen más detallada de dónde se concentra la inflación al cierre de 2025.