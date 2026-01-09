Huarpe Deportivo > AFA bajo la lupa
Investigan la compra de un lujoso departamento de Javier Faroni en Miami
POR REDACCIÓN
La compra de un lujoso departamento en Miami por parte de Javier Faroni, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a poner a la entidad bajo la lupa. Apenas días después de recibir un giro de 25 millones de euros de Adidas AG, la firma TourProdEnter LLC, propiedad de Faroni y su esposa Erica Gillette, destinó casi 7 millones de dólares a la adquisición de la unidad 1401 en la torre The Mansions at Acqualina, en Sunny Isles Beach.
Según registros bancarios estadounidenses, la operación se concretó en junio de 2024 y fue financiada con fondos provenientes del depósito de Adidas. TourProdEnter opera bajo un esquema de comisiones del 30% sobre contratos gestionados para la AFA y actúa como representante de la entidad en asuntos económicos y comerciales internacionales.
El departamento de 430 metros cuadrados cuenta con tres dormitorios, siete baños, pisos de mármol y madera, armarios de cuero con efecto cocodrilo, dos terrazas con jacuzzi privado y cocina de verano. Además, está equipado con tecnología de hogar inteligente y sistemas de seguridad con vidrios de alto impacto. La propiedad también ofrece vista privilegiada al mar y acceso a servicios de lujo de la cadena Acqualina Resort, incluyendo movilidad de elite, con auto Rolls Royce para traslados y conserjería personalizada.
Los registros inmobiliarios indican que una unidad con características similares tiene un alquiler mensual que ronda entre 35.000 y 40.000 dólares, con gastos de mantenimiento que superan los 10.000 dólares. La adquisición se realizó en pocos días: el giro de Adidas ingresó el 18 de junio y en menos de una semana se completaron los pagos principales, sumándose al anticipo realizado el 11 de junio.
La compra refleja la creciente participación de empresas privadas vinculadas a dirigentes deportivos en negocios internacionales y vuelve a centrar la atención en la gestión económica de la AFA.