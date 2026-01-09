La compra de un lujoso departamento en Miami por parte de Javier Faroni, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a poner a la entidad bajo la lupa. Apenas días después de recibir un giro de 25 millones de euros de Adidas AG, la firma TourProdEnter LLC, propiedad de Faroni y su esposa Erica Gillette, destinó casi 7 millones de dólares a la adquisición de la unidad 1401 en la torre The Mansions at Acqualina, en Sunny Isles Beach.

Según registros bancarios estadounidenses, la operación se concretó en junio de 2024 y fue financiada con fondos provenientes del depósito de Adidas. TourProdEnter opera bajo un esquema de comisiones del 30% sobre contratos gestionados para la AFA y actúa como representante de la entidad en asuntos económicos y comerciales internacionales.

El departamento de 430 metros cuadrados cuenta con tres dormitorios, siete baños, pisos de mármol y madera, armarios de cuero con efecto cocodrilo, dos terrazas con jacuzzi privado y cocina de verano. Además, está equipado con tecnología de hogar inteligente y sistemas de seguridad con vidrios de alto impacto. La propiedad también ofrece vista privilegiada al mar y acceso a servicios de lujo de la cadena Acqualina Resort, incluyendo movilidad de elite, con auto Rolls Royce para traslados y conserjería personalizada.

Los registros inmobiliarios indican que una unidad con características similares tiene un alquiler mensual que ronda entre 35.000 y 40.000 dólares, con gastos de mantenimiento que superan los 10.000 dólares. La adquisición se realizó en pocos días: el giro de Adidas ingresó el 18 de junio y en menos de una semana se completaron los pagos principales, sumándose al anticipo realizado el 11 de junio.

La compra refleja la creciente participación de empresas privadas vinculadas a dirigentes deportivos en negocios internacionales y vuelve a centrar la atención en la gestión económica de la AFA.