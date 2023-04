La UFI Anivi investiga un posible caso de prostitución infantil en el departamento Calingasta. Por disposición judicial, la presunta víctima, una menor de 13 años, ya fue sacada de su hogar y de su madre, la principal sospechosa. La joven menor de edad se encuentra refugiada y contenida en la vivienda de una familiar.

Según revelaron las fuentes judiciales, la investigación fue iniciada después de una denuncia que puso en conocimiento una psicóloga del Hospital de Calingasta. Aparentemente, una adolescente le señaló a la profesional, lo que estaba ocurriendo con la menor en cuestión. Por esta razón, la médica decidió enviar un mail con los datos al correo electrónico del Juzgado de Paz de Calingasta para resguardar a la niña.

Una vez que la denuncia ingresó al juzgado la Dra. Espín, la misma se declaró incompetente para llevar adelante la causa. Por ello el caso fue derivado a la UFI ANIVI por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual. En ese contexto, desde la entidad dispusieron ciertas medidas tuitivas, es decir, que guardan, amparan y defienden a la menor, con el fin de prohibir el acercamiento de los tutores de la menor. Además se solicitó el retiro del hogar de la menor, tras notificar a su madre.

En las últimas horas, el ayudante fiscal Benjamín Spatzer, del equipo del fiscal Duilio Ejarque, pidió a la jueza de Garantías Verónica Chicón que permita que la menor sea sometida a una entrevista videograbada (Cámara Gesell), pedido que fuera concedido para el próximo 28 de abril. Allí se intentará avanzar para conocer si este presunto hecho delictivo es o no real.

Por esta razón, Ivana Salas, defensora de la madre acusada aseveró que se encuentran esperando el anticipo de pruebas, es decir, lo que diga la menor en la Cámara Gesell. Al mismo tiempo, comentó que la madre de la menor está atravesando un proceso de angustia por la situación.

"En esta causa no hay un hecho concreto, no hay un imputado concreto porque ha sido una denuncia por testimonio de oídas. Que han hecho la referencia en el uso de la facultad de denunciar en caso de que llegue a sus oídos un hecho delictivo pero para el Ministerio Público fiscal no hay aún un elemento de convicción certero que identifique un hecho punible y un imputado", aseguró la letrada, en diálogo con Canal 13.