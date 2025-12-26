El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, instó públicamente al Reino Unido y a la Argentina a abrir un diálogo sobre la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, en lo que representa un cambio de postura diplomática relevante en un conflicto que históricamente ha contado con escasa voluntad de negociación directa entre Buenos Aires y Londres.

La declaración, difundida a través de la red social X, se produjo en el contexto de las tensiones generadas por el anuncio de una empresa privada con capitales israelíes que planea actividades de exploración y producción petrolera en una zona del Atlántico Sur cuya soberanía es reclamada por Argentina y administrada de facto por el Reino Unido. Sa’ar subrayó que, si bien se trata de una iniciativa empresarial privada y no de una acción gubernamental, lamentaba el malestar que la situación había causado en Argentina y destacó la importancia de resolver la controversia mediante el diálogo y los métodos pacíficos.

Publicidad

Con esta postura, Israel se distancia del alineamiento automático con la posición británica, que había marcado históricamente sus relaciones diplomáticas debido al vínculo estratégico entre Londres y Tel Aviv desde la fundación del Estado de Israel. El pedido explícito de diálogo puede abrir una nueva vía de acercamiento en un conflicto que ha permanecido estancado durante décadas.

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes se basa en una larga tradición histórica y en resoluciones internacionales que instan a ambas partes a buscar soluciones pacíficas, aunque el Reino Unido ha mantenido una negativa sostenida a negociar en torno a la soberanía.

Publicidad

La respuesta israelí llega en un momento en que la diplomacia argentina intensificó sus llamados internacionales para respaldar su posición, en un marco de respaldo regional y global a través de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), que semanas atrás exhortó también al Reino Unido a retomar negociaciones.

Desde Buenos Aires, el anuncio fue interpretado como un gesto diplomático que podría contribuir a generar nuevas oportunidades de diálogo en un conflicto que ha marcado profundamente la política exterior argentina y que continúa siendo un tema de identidad nacional y de política de Estado.