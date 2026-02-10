El conflicto salarial en el transporte público de pasajeros de San Juan sumó un nuevo capítulo, pero sin impacto inmediato en el servicio. Luego de advertir que avanzarían con un paro de colectivos ante la falta de acuerdo con las empresas, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan confirmaron que la medida de fuerza quedó suspendida tras la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que dictó la conciliación obligatoria.

La definición llegó luego de una audiencia fallida con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). En ese marco, el gremio difundió un comunicado en el que informó que “nuevamente fracasó la negociación en la audiencia de hoy” y que, frente a ese escenario, la cartera laboral nacional resolvió intervenir para evitar el paro anunciado.

“Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado conciliación obligatoria, es por ello que comunicamos que la medida de fuerza ha quedado suspendida y se continuará negociando dentro del marco de la conciliación dictada”, señaló la UTA San Juan en el texto firmado por la Junta Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados, con la rúbrica del secretario general, Héctor Maldonado.

De este modo, el servicio de colectivos de corta y media distancia funcionará con normalidad, al menos durante el plazo que establece la conciliación obligatoria, mientras continúan las negociaciones salariales entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector.

El eje del reclamo pasa por la recomposición salarial que el gremio ya logró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, la UTA acordó un incremento del 4% distribuido en tres tramos: 1,4% correspondiente a enero, 1,3% a febrero y 1,3% a marzo. Con ese esquema, a partir de abril el salario básico de un chofer de colectivos se elevará a $1.574.000.

En el interior del país, y particularmente en San Juan, la discusión sigue abierta. Desde el sindicato remarcan que buscan replicar el mismo acuerdo alcanzado en el AMBA, mientras que los empresarios sostienen que no pueden afrontar ese aumento sin una actualización de subsidios o una recomposición del valor del boleto.

La conciliación obligatoria abre ahora una instancia de negociación formal que obliga a ambas partes a sentarse nuevamente a la mesa y suspende cualquier medida de fuerza. En ese contexto, el foco estará puesto en si el Gobierno nacional avanza con algún esquema que permita destrabar el conflicto, ya sea a través de subsidios o de otros mecanismos de compensación.

Por lo pronto, la intervención del Ministerio de Trabajo llevó alivio a los usuarios del transporte público, que evitarán el paro anunciado, aunque el conflicto salarial sigue latente y su resolución definitiva dependerá de lo que ocurra en las próximas audiencias.