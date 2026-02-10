Mate amargo, empanadas y fútbol: Isamu Kato contó por qué se siente argentino

Isamu Kato fue protagonista de una entrevista en el programa Te lo Tengo que Decir, que se emite por HUARPE TV (en Kick.com/huarpetv), donde desde Japón expuso su fuerte identificación con la cultura argentina. En cámara apareció con la camiseta albiceleste de las tres estrellas, mate amargo y empanada en mano, una imagen que sintetizó el vínculo que construyó con el país a lo largo de más de dos décadas.

Durante la charla, Kato relató que su acercamiento a la Argentina comenzó a los 13 años, en el año 2000, cuando vio por televisión la final de la Copa Intercontinental entre Boca Juniors y Real Madrid. “Ese día me enamoré de Boca”, recordó, al tiempo que destacó la presencia de más de 10 mil hinchas argentinos que viajaron a Japón y marcaron su primera experiencia directa con el fervor del fútbol local.

Publicidad

A partir de ese partido, explicó, comenzó a interesarse no solo por el club xeneize sino también por las costumbres argentinas. “Primero fue el fútbol y después el asado y el mate”, resumió. En ese recorrido, Maradona ocupa un lugar central: consultado sobre a quién elige entre el Diez y Lionel Messi, respondió sin dudar: “Maradona”, y se definió como “bostero”.

Empanadas argentinas en Japón

Kato tiene un local gastronómico en Japón dedicado a la cocina argentina, donde elabora empanadas de manera artesanal. Contó que en su país no se consiguen tapas, por lo que debe prepararlas de forma casera. “Siempre me cuesta hacer la tapa de empanada”, señaló, y recordó las dificultades iniciales con el repulgue y la cocción.

Publicidad

La receta, explicó, la aprendió gracias a una amiga japonesa que vivió en la Argentina y hoy tiene un restaurante argentino llamado Caminito. A ese aprendizaje se sumaron videos y tutoriales en redes sociales, además de una práctica constante.

Según indicó, el local recibe visitantes argentinos casi todos los días. “Estoy muy feliz de recibir a los argentinos que viajan a Japón”, afirmó, y relató que los encuentros suelen derivar en festejos ruidosos, una característica que reconoció como propia de la idiosincrasia nacional.

Publicidad

Asado, Mundial y música popular

En la entrevista también se refirió a su experiencia durante el Mundial de Qatar 2022, donde presenció partidos de la Selección argentina y compartió jornadas con hinchas albicelestes. “Hicimos asado y fiesta casi todos los días”, recordó, y aseguró que esos momentos fueron más memorables que los encuentros deportivos.

Para conseguir los cortes de carne necesarios para el asado, Kato explicó que recurre a supermercados brasileños, debido a la amplia comunidad de ese país en Japón y a su consumo habitual de carne. Si bien aclaró que las normas locales limitan el uso del fuego, señaló que intenta respetar la técnica argentina en la preparación.

Su identificación con la cultura popular argentina se extiende también a la música. En su local suenan temas de Leo Mattioli y otros referentes de la cumbia y el cuarteto, géneros que incorporó con el paso del tiempo.

Un viaje previsto a la Argentina

Kato confirmó que planea viajar a la Argentina en septiembre para participar en un torneo de empanadas en Tucumán. Durante el programa, fue invitado a visitar San Juan, provincia que le presentaron como cercana y donde le ofrecieron recibirlo con asado, fernet y productos regionales.

El cierre de la entrevista dejó una postal que sintetizó el tono del intercambio: mate, empanada, camiseta argentina y un manejo fluido del lunfardo local. Desde Japón, Isamu Kato volvió a exhibir una adhesión sostenida a la cultura argentina, construida a partir del fútbol, la gastronomía y las tradiciones populares.