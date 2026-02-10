La inflación de enero de 2026 fue del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que marcó una leve aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre y llevó la variación interanual al 32,4%. El dato se conoció en medio de la polémica por la suspensión de la nueva fórmula de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una actualización metodológica que finalmente no se aplicó este mes.

El informe oficial reflejó que, si bien el proceso de desaceleración inflacionaria continúa en comparación con años anteriores, el ritmo de subas aún se mantiene firme, especialmente impulsado por el encarecimiento de alimentos y servicios.

La publicación también se dio en un contexto institucional particular tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del Gobierno nacional de postergar la implementación de la nueva canasta de consumos que debía reemplazar a la actual, basada en datos del año 2004.

Alimentos lideraron las subas del mes

Dentro del desagregado por rubros, el mayor incremento se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 4,7% durante enero y se posicionó como el principal motor de la inflación mensual. En segundo lugar se ubicaron Restaurantes y hoteles, con un aumento del 4,1%.

El impacto del rubro alimentos fue particularmente significativo en todas las regiones del país, con subas marcadas en productos básicos como carnes y derivados, además de verduras, tubérculos y legumbres. Estos aumentos tienen un efecto directo sobre el costo de vida, especialmente en los hogares de menores ingresos que destinan una mayor proporción de su presupuesto a la compra de alimentos.

En el otro extremo, los incrementos más moderados se registraron en Educación, que subió 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,5%, siendo el único rubro con variación negativa durante el mes.

Si se analiza por tipo de precios, los estacionales encabezaron las subas con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— con un 2,6%. Los precios regulados, como tarifas y servicios públicos, registraron un aumento promedio del 2,4%.

Debate por la nueva fórmula del IPC

El dato de enero estuvo atravesado por el debate sobre la actualización metodológica del índice. La semana pasada se anunció la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que implicaba reemplazar la canasta vigente por otra basada en la encuesta de gastos de los hogares 2017/2018, lo que hubiera dado mayor peso a los servicios frente a los bienes.

Desde el Gobierno nacional justificaron la decisión al señalar que el cambio se aplicará cuando el proceso de desinflación esté más consolidado. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la actualización debía implementarse una vez finalizada esa etapa y reconoció que existieron diferencias sobre el momento adecuado para avanzar.

Economistas coinciden en que el nuevo esquema habría arrojado un índice ligeramente más alto, dado el mayor peso que tendrían los servicios, un rubro que viene registrando incrementos superiores a los de los bienes. Según distintos análisis privados, durante 2025 la inflación en bienes fue del 26,5%, mientras que en servicios alcanzó el 43,1%.

Algunos especialistas advierten que, en caso de que el proceso de desaceleración se estanque, la incorporación de una nueva canasta podría complicar la tendencia a la baja del índice general.

Expectativas para los próximos meses

El dato nacional se conoció luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informara una inflación de 3,1% en enero, con un acumulado interanual de 31,7%. En ese distrito, los principales impulsores fueron alimentos, bebidas, transporte y servicios.

En paralelo, distintas consultoras privadas habían anticipado cifras cercanas al número oficial. Equilibra proyectó una suba de 2,2%, Analytica estimó un promedio mensual de 2,4% y Libertad y Progreso calculó un avance de 2,6%. Econviews, por su parte, relevó una suba acumulada de 2,8% en supermercados del Gran Buenos Aires.

Los informes coincidieron en señalar que los mayores aumentos se concentraron en alimentos y bebidas no estacionales, además de precios regulados como tarifas de servicios públicos. También advirtieron que el incremento de productos básicos continúa impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.

Pese a la leve aceleración registrada en enero, las proyecciones del mercado mantienen una expectativa de desaceleración gradual. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que los analistas prevén una inflación del 2,1% para febrero y del 2,2% en marzo. Para abril proyectan una baja al 1,9%, con una tendencia descendente hacia mitad de año.

Sin embargo, los especialistas advierten que estas previsiones estarán condicionadas por la evolución de los precios regulados, la política cambiaria y las negociaciones salariales, factores que continúan siendo determinantes en la dinámica inflacionaria argentina.