Vialidad Nacional, a través de la División Conservación, comunicó que su personal continúa trabajando en dos rutas nacionales estratégicas para la provincia, fundamentales para el tránsito minero, comercial y turístico. El ente detalló un informe de la Ruta 40 y Ruta 150.

Uno de los frentes de trabajo se desarrolla sobre la Ruta Nacional Nº 40, en el tramo comprendido entre Huaco y el límite con la provincia de La Rioja, en el departamento Jáchal, donde las recientes precipitaciones generaron daños significativos en la calzada y en las banquinas.

Vialidad Nacional pide respetar las zonas de trabajo y al personal vial.

En ese sector, los equipos viales llevan adelante tareas de perfilado de banquinas y relleno de erosiones, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y transitabilidad. Desde el organismo informaron que, al momento, la ruta se encuentra transitable con precaución.

De manera simultánea, se ejecutaron trabajos sobre la Ruta Nacional Nº 150, en el departamento Valle Fértil, puntualmente en la zona de Baldecito, donde también se realizaron tareas de relleno de erosiones provocadas por las lluvias.

Desde Vialidad Nacional San Juan señalaron además que se mantiene una guardia activa y recorridas permanentes sobre la red vial nacional, con el fin de verificar el estado de las rutas y garantizar una circulación segura para todos los usuarios.

Finalmente, se solicitó a quienes transiten por los sectores mencionados respetar la señalización, circular con precaución y atender las indicaciones del personal vial, mientras continúan los trabajos de mantenimiento y recuperación.