Un sujeto, identificado como Miqueas Ignacio González Vargas, fue condenado al Penal de Chimbas tras cometer un robo. El delito sucedió en Caucete.

Fuentes judiciales informaron que el 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 17.30, el imputado ingresó a un domicilio particular accediendo por un portón que no contaba con ningún tipo de seguridad. No hubo forcejeos ni daños. Solo un descuido que fue suficiente.

Publicidad

Una vez dentro de la propiedad, el delincuente sustrajo una caja de herramientas con diversos elementos en su interior, para luego retirarse del lugar. Sin embargo, la situación no terminó allí. Tras la denuncia, los elementos fueron recuperados y restituidos al damnificado, cerrando el círculo del perjuicio material, aunque no el judicial.

Por lo sucedido, la Justicia, en una audiencia celebrada en el ámbito judicial, se alcanzó un acuerdo entre el imputado, su defensa técnica y el Ministerio Público Fiscal. El resultado fue contundente: pena única de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial, por el delito de hurto simple.