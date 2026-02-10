La Secretaría de Ambiente de San Juan realizó un importante operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre que culminó con un allanamiento en un domicilio de la localidad de Bermejo, en el departamento Caucete. El procedimiento permitió el rescate de animales vivos y el secuestro de restos de especies protegidas.

El operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado de Paz del departamento y estuvo encabezado por agentes de Flora y Fauna de la Dirección de Conservación. En el procedimiento también participó personal de la Policía Rural, que brindó apoyo durante el allanamiento.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una importante cantidad de aves y animales silvestres, entre ellos dos tramperos, diez benteveos, una reina mora, un zorzal negro, una chuña de patas negras, una liebre mara, una diuca, un jilguero y dos quirquinchos. Además, se incautaron restos de fauna protegida, como un cuero de guanaco, dos patas de avestruz y una cabeza de guanaco, cuya tenencia está prohibida por la normativa vigente.

Los animales rescatados fueron puestos a resguardo y serán trasladados a un veterinario para evaluar su estado sanitario. A partir de ese diagnóstico se definirá el protocolo correspondiente para su recuperación y eventual reinserción.

Como resultado del procedimiento, se constató que el infractor incumplió la Ley Provincial 606-L, que protege la fauna silvestre y establece sanciones para la caza, captura, tenencia y comercialización ilegal de especies.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la participación ciudadana es fundamental para combatir este tipo de delitos y reiteraron que las denuncias pueden realizarse de forma anónima llamando al 4305057 o a través de WhatsApp al 2644305057