El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, dato que define el aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que comenzará a regir desde marzo. Según el esquema vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualiza los haberes de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $369.560,34. En caso de confirmarse el pago del bono de $70.000, el haber mínimo ascenderá a $441.572,40. El incremento se suma a las actualizaciones aplicadas en los meses previos, en el marco del sistema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

El aumento del 2,9% también impactará en el resto de las prestaciones previsionales y sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $295.648,43 y alcanzará los $367.652,36 con bono. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en $258.677,18, mientras que con bono llegarán a $330.705,03.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto será equivalente a la jubilación mínima: $369.560,34, y $441.572,40 con bono. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $132.796,38 y la AUH por Discapacidad alcanzará los $432.415,18. La Asignación por Embarazo (AUE) se incrementará a $125.336,48 por hijo, con el esquema habitual de pago del 80% mensual y el 20% anual tras la presentación de libretas.

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses previos, con el objetivo de evitar los desfasajes que generaba la fórmula trimestral anterior. El Decreto 274/2024 formalizó este cambio y estableció actualizaciones automáticas sin necesidad de nuevos decretos.

En cuanto al cronograma de pagos, aún resta la confirmación oficial de Anses para marzo, aunque se estima que se mantendrá el esquema habitual según la terminación del DNI. Las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarían a abonarse desde la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores se pagarían a partir de la tercera semana.