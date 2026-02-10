En tiempos de mensajes fugaces y regalos virtuales, las flores resisten al paso del tiempo. En San Juan, el gesto de regalar un ramo sigue más vivo que nunca y, lejos de apagarse, se renueva gracias a las nuevas generaciones. La rosa roja, la más elegida en la provincia.

Así lo aseguró Germán Cortez, florista sanjuanino, en diálogo con el programa Te lo Tengo que Decir, de HUARPE TV, donde destacó que hoy el romanticismo no solo se concentra en el 14 de febrero, Día de los Enamorados, sino que sumó dos fechas más al calendario del amor: el 21 de marzo y el 21 de septiembre.

“Esta nueva generación nos dio una lección. Agregaron fechas para regalar flores y simbolizar el amor durante todo el año”, explicó Cortez. El 21 de marzo se instaló a partir de la viralización de las flores amarillas, inspiradas en la canción de Floricienta, una tendencia que nació en el hemisferio norte con la llegada de la primavera. En tanto, el 21 de septiembre mantiene su fuerza en el hemisferio sur, con la explosión floral propia del inicio primaveral.

En cuanto a precios, el florista fue claro: regalar una flor sigue siendo accesible. La rosa roja, símbolo indiscutido del amor y vedette de San Valentín, cuesta actualmente entre $10.000 y $15.000 la unidad en su versión importada. La rosa amarilla, asociada a la fidelidad, ronda valores similares, mientras se espera el ingreso de producción nacional que podría aliviar los costos.

Pero no todo es rosa. Cortez remarcó que el girasol ganó protagonismo entre los más jóvenes. “Representa frescura, abundancia y un amor joven”, señaló. También crecen en popularidad las gerberas, margaritas y flores de formas circulares, asociadas al amor perfecto y espontáneo.

Sobre quiénes compran más, no hubo dudas: “Para regalar, compran más los hombres; para decoración de eventos, las mujeres”. Y destacó el entusiasmo juvenil: chicos que ahorran, comparan precios y hacen pedidos con semanas de anticipación para llegar con su ramo soñado.

Con más de 85 años de historia, la tradicional Florería del Carmen, ubicada en Cortínez entre España y Las Heras, sigue siendo testigo de historias de amor, reconciliaciones y promesas. “Muchos vienen a comprar flores para pedir noviazgo. Ahí ponemos todavía más empeño, porque sabemos lo que representa”, contó Germán.

También dejó consejos prácticos para cuidar los ramos en el clima sanjuanino: agua fresca, cambios frecuentes, unas gotas de lavandina y nada de aspirinas. “Eso de que si la flor dura poco el amor también, es mentira”, aseguró entre risas.

¿Y qué hacer cuando la flor se marchita? Cortez fue romántico: guardar al menos una, como recuerdo. “Una flor en un libro o en una cajita guarda ese momento de felicidad”.

Entre peluches, chocolates y flores, el combo ideal sigue vigente. Porque, aunque el bolsillo sufra, el amor siempre encuentra la forma de florecer en San Juan.