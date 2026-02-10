La negociación paritaria docente en San Juan ingresó en una fase de máxima tensión política y sindical. Luego de que los gremios UDAP y AMET endurecieran su postura y advirtieran que podrían iniciar un paro el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del Ciclo Lectivo 2026, desde el Gobierno relativizaron el anuncio y aseguraron que el proceso de diálogo sigue abierto, con una nueva reunión convocada para este jueves a las 14.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, salió a responder públicamente a la advertencia gremial y la encuadró dentro de una dinámica habitual de los días previos al comienzo de clases. En declaraciones a Canal 8, el funcionario sostuvo que “es comprensible que los gremios busquen hacer presión en este momento”, pero aclaró que “no hay un paro decretado”. En ese sentido, remarcó que “el propio comunicado dice que la medida sería si no hay oferta, y de eso se trata justamente la paritaria”.

Emilio Achem, secretario general de la Gobernación. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

Desde el Ejecutivo insistieron en que San Juan mantiene uno de los esquemas de negociación salarial más estables del país. Achem subrayó que, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, las paritarias comenzaron antes que en años anteriores con el objetivo de evitar conflictos al inicio del ciclo lectivo. “Las instrucciones del gobernador fueron claras: empezar antes para tratar de llegar al 2 de marzo con el tema salarial resuelto. Ese sigue siendo el objetivo, siempre apelando a la voluntad y comprensión de todas las partes”, afirmó.

No obstante, el funcionario marcó reparos sobre la forma en que se comunicó la postura sindical. “Lo que quizás no resulta conveniente es anunciar que hay un paro cuando en realidad no lo hay. El comunicado es claro: habla de una medida si no se recibe una oferta, y eso es parte del proceso normal de discusión”, reiteró.

El posicionamiento del Gobierno llega tras la definición adoptada por los gremios docentes luego de sus plenarios internos. En el caso de UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga confirmó que la mayoría de los delegados resolvió avanzar hacia un paro con movilización el 2 de marzo si no hay respuestas concretas a los reclamos presentados desde diciembre. Entre los principales pedidos figuran la recomposición salarial acorde a la inflación acumulada de diciembre, enero y febrero, el aumento del radio del 4 al 7 para que quede establecido en un 20%, mejoras en el ítem E60 —que alcanza a cargos jerárquicos y maestros de grado— y la adecuación del E66 para que se liquide en proporción a la antigüedad.

En una línea similar se expresó AMET. Sus delegados analizaron la falta de una propuesta salarial en la primera reunión del año y resolvieron que, si el Gobierno no presenta una oferta que contemple la recomposición por IPC y la revisión de los ítems E60, E66 y A42, el gremio también se plegará a una medida de fuerza en el inicio del ciclo lectivo.

Así, la reunión del jueves aparece como un punto de inflexión. Desde el Gobierno aseguran que se están realizando los cálculos económicos solicitados por los gremios y que habrá definiciones sobre la mesa. Con un paro anunciado en el calendario y el Ejecutivo apostando a descomprimir el conflicto, la paritaria docente atraviesa horas clave que definirán si San Juan logra comenzar las clases con normalidad o si el ciclo lectivo arranca con conflicto.