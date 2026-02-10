Un informe del Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral afirma que, desde el inicio del receso legislativo, el 1 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional dictó once Decretos de Necesidad y Urgencia. Ese número no es menor: equivale exactamente a la cantidad de leyes que fueron promulgadas durante todo el período ordinario de sesiones de 2025, que se extendió desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.

El informe del ODCL precisa que, a lo largo de todo 2025, Javier Milei firmó un total de 35 DNU, además de 74 decretos delegados, mientras que el Congreso sancionó y el Ejecutivo promulgó apenas 13 leyes en ese mismo período. La comparación marca una asimetría significativa entre la actividad normativa del Ejecutivo y la producción legislativa parlamentaria.

Publicidad

Desde el Observatorio advirtieron que este escenario refuerza una tendencia hacia la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo, en un contexto político atravesado por la fragmentación legislativa, las dificultades para construir mayorías estables y una agenda de reformas que el oficialismo busca acelerar.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser luego analizados por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y, eventualmente, ratificados o rechazados por ambas cámaras. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos decretos continúan vigentes durante largos períodos sin un pronunciamiento legislativo definitivo, lo que amplía su impacto político e institucional.

Publicidad

En ese marco, el informe no solo ofrece un diagnóstico cuantitativo, sino que abre un debate de fondo sobre el rol del Congreso, los límites del presidencialismo y el uso reiterado de mecanismos de excepción como vía principal para la toma de decisiones estructurales.

A continuación los DNU emitidos por Milei

DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la nueva Secretaría de Discapacidad.

DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.

DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto-autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.

DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.

DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.

DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).

DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.

DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.

DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Leyes promulgadas durante el período ordinario

Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.

Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

Ley 27.787: Tratado Argentina - Serbia sobre traslados, sentencias penales.

Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

Ley 27.789: Acuerdo Argentina - Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.

Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO - INSISTIDA)

Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO - INSISTIDA)

Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO - INSISTIDA)

Ley: 27797 Ley Nicolás

Leyes promulgadas durante el receso legislativo

Ley 27798: Presupuesto 2026

Ley 27799: Inocencia Fiscal

Leyes vetadas