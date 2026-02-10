La inflación volvió a acelerarse en enero y se ubicó en el 2,9%, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trató del quinto mes consecutivo de incremento del índice de precios al consumidor, con un fuerte impacto en los productos básicos.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que registró la mayor suba, con un aumento promedio del 4,7%, por encima del nivel general. Dentro de ese grupo, algunos productos esenciales mostraron incrementos muy por encima del promedio mensual, con casos que alcanzaron subas cercanas al 100% en apenas un mes.

Además de los alimentos, otros capítulos que presionaron sobre el índice general fueron comunicación, con un aumento del 3,6%, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registraron una suba del 3%. Ambos rubros también se ubicaron por encima de la inflación promedio de enero.

El informe oficial reflejó, en paralelo, que algunos productos y servicios registraron variaciones menores e incluso bajas puntuales, lo que permitió contener parcialmente el índice general, aunque sin revertir la tendencia alcista que se viene observando desde fines de 2025.

Con estos datos, enero confirmó un escenario de aceleración inflacionaria, con mayor impacto en los bienes de consumo cotidiano y en los gastos esenciales de los hogares, especialmente en alimentos, que continúan siendo el principal motor de las subas de precios.