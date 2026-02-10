Este martes 10 de febrero, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, encabezaron una nueva jornada de asistencia directa en el marco del programa San Juan Cerca, con la entrega de audífonos, anteojos y elementos ortopédicos destinados a mejorar la calidad de vida de sanjuaninos y sanjuaninas de distintos departamentos.

El operativo reunió a beneficiarios provenientes tanto del Gran San Juan como de zonas alejadas de la provincia, quienes accedieron a insumos esenciales para su salud y bienestar. La iniciativa forma parte de una política territorial que busca acercar soluciones concretas a las necesidades cotidianas de la población, especialmente de quienes tienen mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que el programa San Juan Cerca permite detectar y atender demandas reales mediante recorridas en terreno, facilitando el acceso a herramientas fundamentales para la inclusión y la calidad de vida.

La política como herramienta de respuesta

En su mensaje, el gobernador Orrego remarcó el sentido de la presencia estatal en cada rincón de la provincia y el rol de la gestión pública como canal para resolver necesidades urgentes. “La política es la herramienta para resolver los problemas que la gente sola no puede resolver”, expresó el mandatario, al tiempo que subrayó la importancia de recorrer el territorio y escuchar de primera mano las problemáticas de los vecinos.

El jefe de Estado provincial sostuvo que una administración eficiente requiere contacto directo con la realidad social. “Si no vemos los problemas, no los vamos a poder resolver”, afirmó, al referirse al trabajo territorial que impulsa el programa.

Orrego recordó que San Juan Cerca nació precisamente con ese objetivo: estar presentes en cada departamento para conocer las necesidades concretas y brindar soluciones. En ese sentido, destacó el compromiso de los equipos que recorren la provincia para relevar casos y articular respuestas desde el Estado.

Audífonos que cambian la vida

Por su parte, el ministro Carlos Platero puso el foco en el impacto que tienen estos insumos en la vida diaria de las personas, especialmente en el caso de los audífonos, cuyo costo suele ser inaccesible para muchas familias.

Según detalló, durante el período 2024-2025 ya se entregaron 394 audífonos en toda la provincia, beneficiando a personas que presentaban dificultades auditivas y que, en muchos casos, llevaban años esperando una solución.

El funcionario destacó el valor humano detrás de cada entrega y señaló que muchas de las historias de los beneficiarios reflejan el impacto concreto de estas políticas públicas. En ese marco, mencionó el caso de un joven que logró recuperar gran parte de su audición tras más de dos décadas de espera, una experiencia que sintetiza el sentido social del programa.

El objetivo del ministerio es continuar ampliando el alcance de estas acciones, teniendo en cuenta que ya son más de 400 las personas asistidas mediante el trabajo coordinado de distintas áreas del Estado.

El Banco Ortopédico, un apoyo en momentos críticos

Otro eje importante de la jornada fue la entrega de elementos provenientes del Banco Ortopédico, una herramienta creada hace casi un año para brindar apoyo a pacientes que atraviesan procesos de recuperación, internación domiciliaria o tratamientos prolongados.

Entre los insumos distribuidos se incluyeron camas ortopédicas, colchones antiescaras, sillas de ruedas y muletas, recursos fundamentales para acompañar la rehabilitación y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

La directora de Asistencia, Eva Acosta, explicó que estos elementos resultan clave en situaciones donde los costos suelen ser difíciles de afrontar. Además, destacó que el stock del banco se renueva de manera permanente mediante compras basadas en la demanda real, lo que permite sostener un sistema de respuesta continua y eficiente.

Un programa con alcance federal

La entrega de este martes tuvo un marcado carácter federal, ya que incluyó a vecinos provenientes de departamentos alejados como Valle Fértil e Iglesia, además de beneficiarios del Gran San Juan. Todos ellos fueron previamente relevados en sus comunidades durante operativos territoriales, donde se detectaron las necesidades específicas de cada caso.

Desde el área de Asistencia Directa recordaron que el acceso a estos beneficios es equitativo y accesible. Los interesados pueden ser incluidos en el programa a través de los operativos que se realizan en los departamentos o mediante la tramitación de expedientes en las dependencias correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca consolidar una política de cercanía basada en la presencia territorial y en la atención directa de las necesidades sociales, priorizando la salud, la inclusión y el acompañamiento de los sanjuaninos en distintas etapas de la vida.