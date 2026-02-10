San Juan se ubicó este martes 10 de febrero como la provincia más calurosa del país, de acuerdo al ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según los datos oficiales, a las 18 horas la capital sanjuanina registró una temperatura de 37,8ºC, la más alta a nivel nacional.

El informe del SMN mostró que San Juan superó a otras localidades del país que también atravesaron una jornada de intenso calor. En el listado le siguieron Paso de los Libres, en Corrientes, con 36,6ºC; Concordia, en Entre Ríos, con 36,4ºC; y Monte Caseros, también en Corrientes, con 35,8ºC.

Publicidad

En la región de Cuyo, además de San Juan, Mendoza y San Rafael se ubicaron entre las ciudades con temperaturas más elevadas del país, con registros cercanos a los 36ºC durante la tarde.

El ranking se elabora a partir de los datos registrados por las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional y se actualiza de manera horaria. Las altas temperaturas se dieron en un contexto de persistente ola de calor que afecta a gran parte del país.

Publicidad

Desde el organismo nacional recordaron la importancia de extremar cuidados ante las altas temperaturas, especialmente en niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre, y recomendaron mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.