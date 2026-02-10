El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que este miércoles participará de la movilización al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse en el recinto del Senado. La convocatoria fue realizada por la CGT y las dos CTA, y contará además con una columna del Movimiento Derecho al Futuro, integrada por intendentes y funcionarios bonaerenses.

Este martes, el mandatario calificó la iniciativa como una “repugnante reforma laboral” y sostuvo que se trata de “una ley de precarización”. Las declaraciones fueron realizadas tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente Julio Alak y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

Durante la misma rueda de prensa, Kicillof alertó sobre el impacto del proyecto en el estatuto del periodista, incluido en el artículo 194 de la iniciativa. Según planteó, la reforma avanza sobre derechos laborales ya consagrados y afecta a distintos sectores de trabajadores.

La concentración convocada por el Movimiento Derecho al Futuro tendrá lugar este miércoles en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, desde donde se movilizará hacia el Congreso en simultáneo con el inicio del tratamiento legislativo.

Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense mantiene una postura crítica frente a la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei. En ese marco, Kicillof se consolidó como uno de los referentes del peronismo que sostiene una oposición explícita al proyecto, a diferencia de otros gobernadores que mantienen canales de diálogo con el Poder Ejecutivo nacional.

Además del mandatario bonaerense, también expresaron su rechazo los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero). La semana pasada, ese grupo mantuvo un encuentro con la conducción de la CGT. En paralelo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió sobre presiones internas dentro del peronismo para que los legisladores rechacen el proyecto.

En la antesala del debate parlamentario, la administración bonaerense presentó este lunes un documento técnico de más de 50 páginas en el Salón Dorado de la Gobernación, con la participación de ministros, legisladores y representantes sindicales. El informe advierte sobre el impacto de la denominada “Ley de Modernización Laboral” en los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva y la estructura sindical.

El texto señala, entre otros puntos, la reducción de protecciones laborales, la facilitación de despidos, la modificación de indemnizaciones, la transferencia de competencias de control a la Nación y cambios en el régimen de jornada, licencias y teletrabajo. También cuestiona la inclusión de reformas tributarias y aspectos ajenos a la materia laboral.

Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la iniciativa al afirmar que la reforma busca revertir el estancamiento económico y cuestionó la postura de la CGT y del kirchnerismo, a quienes acusó de defender intereses sectoriales.

La jornada de este miércoles se anticipa tensa, tanto dentro del recinto legislativo como en las calles, con una movilización que reunirá a organizaciones sindicales, dirigentes políticos y referentes provinciales.