El diputado nacional por San Juan, José Peluc, fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, una de las comisiones más sensibles del Congreso por su impacto directo en el desarrollo productivo, la política ambiental y el futuro de sectores estratégicos como la minería y la energía.

La designación del legislador de La Libertad Avanza representa un hecho político relevante para San Juan, una provincia donde la discusión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales ocupa un lugar central en la agenda pública. Desde ese rol, Peluc tendrá incidencia directa en el tratamiento de proyectos vinculados al uso del agua, la actividad minera, el ambiente y, especialmente, la Ley de Glaciares, una norma que históricamente generó tensiones entre provincias productoras y el Gobierno nacional.

Publicidad

Tras asumir la presidencia de la comisión, Peluc puso el acento en la realidad ambiental sanjuanina y en la relación entre naturaleza y desarrollo humano. “San Juan es una provincia muy desértica y lo poco que tenemos es por la mano del hombre. Espero estar a la altura de las circunstancias”, expresó el diputado, en un mensaje que fue leído como una señal de equilibrio entre producción y cuidado ambiental.

La Comisión de Recursos Naturales es un ámbito clave para el debate de iniciativas que suelen generar fuertes cruces políticos, tanto por su impacto económico como por la presión de sectores ambientalistas. En ese contexto, la llegada de un sanjuanino a la presidencia es vista como una oportunidad para que la mirada del interior productivo tenga mayor peso en la toma de decisiones legislativas.

Publicidad

La conducción de la comisión se completa con la Secretaría Primera a cargo del diputado entrerriano Darío Schneider, de la Unión Cívica Radical, mientras que la Secretaría Segunda quedó en manos del interbloque Unidos, lo que anticipa un esquema de trabajo con representación de distintas fuerzas políticas.

Desde el oficialismo libertario destacan que la designación de Peluc se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza de ocupar espacios clave en el Congreso, con el objetivo de avanzar en reformas estructurales y revisar marcos regulatorios que, según sostienen, frenan el desarrollo económico.

Publicidad

Para San Juan, la presidencia de Peluc en Recursos Naturales abre una ventana de expectativa en debates sensibles para la provincia, especialmente en momentos en que la minería vuelve a posicionarse como uno de los motores de crecimiento y generación de empleo. El desafío será lograr consensos en un terreno donde confluyen intereses económicos, ambientales y políticos de alto voltaje.