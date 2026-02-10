Fue un punto de acercamiento necesario para los propósitos que persigue el Gobierno de San Juan para afianzar la actividad minera en el territorio sanjuanino. En un encuentro protocolar, el Consul de Alemania para la región de Nuevo Cuyo, Andreas Vollmer, visitó al gobernador Marcelo Orrego.

Entre los temas tratados que intercambió el mandatario principal y el diplomático alemán, el eje central de la charla fue la búsqueda de socios para consolidar inversiones y así asegurar el suministro de minerales críticos para la industria europea.

Durante la reunión, Vollmer destacó “el liderazgo histórico de San Juan en materia minera”. El diplomático fue enfático al señalar que Alemania busca activamente vincular sus empresas con las provincias que integran la Mesa del Cobre, con el objetivo de diversificar sus proveedores y reducir la dependencia de otros mercados internacionales.

“Necesitamos conectar nuestras empresas alemanas con provincias como San Juan... para asegurar material crítico y no depender de otros países”, afirmó el cónsul. Además, el gobierno local destacó que la relación entre ambos estados se perfila como una “simbiosis productiva”.

Según la visión de la delegación alemana, la complementariedad entre los recursos naturales de San Juan y el desarrollo tecnológico e industrial de Alemania es el motor que impulsará esta nueva etapa de cooperación.

Vollmer, quien ha mantenido múltiples reuniones con el gobernador Orrego, confirmó que regresará para dar seguimiento a estos compromisos, reafirmando el interés de su país en San Juan como un aliado indispensable en el Cono Sur.