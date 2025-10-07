El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un acto multitudinario en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde presentó su nuevo libro “La Construcción del Milagro” y ofreció un show musical junto a su banda, “La Banda Presidencial”.

El evento, que combinó música, discurso político y puesta en escena, marcó el relanzamiento de su campaña tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires. En medio de un clima de fervor entre los militantes libertarios, Milei ingresó al escenario escoltado por “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que lo acompaña en cada aparición pública.

Durante el show, el mandatario interpretó varios temas, entre ellos “Panic Show” de La Renga, canción que se transformó en un emblema de su carrera política. Luego, al tomar el micrófono, Milei envió un mensaje directo al kirchnerismo: “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”.

En paralelo, antes del ingreso del público al estadio, un grupo de manifestantes se concentró en el parque Los Andes para protestar contra el Gobierno. Allí se registraron incidentes menores entre los asistentes al acto y quienes expresaban su descontento.

Con este acto, Milei buscó reafirmar su liderazgo y recuperar impulso político en medio de un escenario complejo para su administración, combinando su estilo performático con un mensaje de resistencia y confrontación hacia la oposición.