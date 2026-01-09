La dirigencia de River, con Stefano Di Carlo a la cabeza, ha reactivado las gestiones para incorporar a Maher Carrizo, el joven extremo que Marcelo Gallardo tiene en la mira hace tiempo.

A diferencia de negociaciones previas donde intervino el City Group, las charlas actuales con el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, son directas y muestran una mayor flexibilidad en el monto final, alejándose de la rigidez de la cláusula de 16 millones de dólares. La situación económica del Fortín, sumada a su ausencia en torneos internacionales, facilita una ventana para que River adquiera un porcentaje del pase.

Carrizo, de 19 años y pieza clave en la final del último Mundial Sub-20, suma 51 partidos, 11 goles y 3 asistencias en Primera. Aunque ya dio el visto bueno a su contrato, su prioridad absoluta sigue siendo el Viejo Continente ante posibles ofertas.

En paralelo, el club de Núñez avanza por Santino Andino; Godoy Cruz ya rechazó una oferta del Panathinaikos y el acuerdo entre clubes está encaminado. Sobre este último, el presidente del club mendocino fue tajante: “Tiene el deseo de jugar en River”.