Evangelina Anderson: el drama tras el rescate de sus hijos que casi mueren

Evangelina Anderson atraviesa un momento de extrema tensión tras conocerse un episodio ocurrido en Punta del Este que pudo terminar en tragedia. Aunque los hechos sucedieron el 31 de diciembre, la modelo vivió en el desconocimiento total de la gravedad del asunto durante varios días.

Según se informó en el programa A la tarde, “esto pasó el 31 de diciembre, pero ella se entera el 4 de enero volviendo en el avión con sus hijos porque el mayor, Bastian, se lo cuenta”.

La situación involucró a Martín Demichelis y sus hijos, quienes sufrieron un percance en el mar y debieron ser rescatados por guardavidas. A pesar del riesgo, el exentrenador habría minimizado el incidente, lo que generó una fuerte reacción en la modelo al enterarse de la verdad. En el ciclo conducido por Karina Mazzocco remarcaron: “Se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires y por uno de sus hijos. No se enteró por Martín Demichelis”.

La indignación de Anderson es total al comprender que la vida de los menores estuvo en peligro real. Al respecto, en los medios se detalló que la rubia “está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto”. El relato sobre la cercanía del accidente fue contundente: “Podían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso".

Luego de este traumático descubrimiento, Anderson evitó las cámaras a la salida de las grabaciones de MasterChef, pero utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje llamativo. Sin dar contexto inicial, escribió: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Esta expresión, sumada a sus declaraciones previas en Punta del Este sobre que lo más importante en su vida es estar con sus hijos, toma ahora una dimensión mucho más profunda tras conocerse el episodio del rescate.