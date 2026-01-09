Griselda Siciliani contó qué le dijo Luciano Castro tras serle infiel

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se encuentra bajo el foco mediático tras confirmarse la infidelidad del actor con Sarah Borrell, una joven española de 28 años.

En una videollamada con el programa La Mañana con Moria, la actriz relató que se enteró de la noticia por la prensa mientras veía videos de Messi elogiando su serie: “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”.

Siciliani profundizó en la particular dinámica de la pareja, señalando que priorizan la honestidad sobre la fidelidad tradicional: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”. Sobre la actitud de Castro ante el error, fue tajante: “Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó”.

A pesar de la seriedad del tema, la actriz se tomó con humor el audio donde Castro imitaba el acento español: “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, ¡me queman las manos! No sé lo que pasa, pero es genial el audio”. Además, confesó entre risas: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

No obstante, reconoció que la exposición la afecta emocionalmente: “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”.

Previamente, Castro había irrumpido en el móvil y ella había intentado calmar las aguas vía mensaje de texto: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”.