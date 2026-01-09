El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que ha cancelado una segunda ola de ataques militares previamente planificada contra Venezuela, luego de que el gobierno del país sudamericano comenzara a liberar a un número importante de presos políticos, en lo que él calificó como un “gesto muy importante e inteligente” hacia la búsqueda de la paz.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump destacó que las autoridades venezolanas están liberando una gran cantidad de presos políticos como señal de “búsqueda de la paz”, y que esa decisión, junto con una mayor cooperación entre ambos países, motivó la suspensión de la segunda fase de ataque. Sin embargo, aclaró que las unidades navales estadounidenses seguirán desplegadas en sus posiciones por motivos de seguridad.

El mandatario agregó que Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, describiendo la cooperación como “más amplia, mejor y más moderna”. Trump también adelantó que grandes petroleras planean invertir al menos 100 mil millones de dólares en el país caribeño y que se reunirá con ejecutivos del sector energético en la Casa Blanca para discutir estos proyectos.

La decisión llega en medio de una serie de acontecimientos extraordinarios tras una operación estadounidense en Caracas que resultó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, según comunicaron fuentes estadounidenses. Poco después, las autoridades venezolanas anunciaron la puesta en libertad de un número significativo de presos políticos tanto venezolanos como extranjeros, describiendo la medida como parte de un esfuerzo por restaurar la convivencia pacífica.

La liberación de los detenidos ha sido celebrada en Caracas por familiares y defensores de derechos humanos, aunque queda por verse si se trata de un cambio más profundo o de un gesto estratégico con impacto político.

Este anuncio de Trump marca un giro en la tensa relación bilateral y podría abrir nuevas vías de diálogo, aunque persisten diversas posiciones sobre la evolución de la situación política y social en Venezuela.