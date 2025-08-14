El presidente Javier Milei convocó a una reunión de gabinete con miras a consolidar la gestión, un encuentro que tendrá lugar este próximo viernes 15 por la mañana en la Casa Rosada. La cumbre, que no respondería a urgencias específicas, se desarrollará en el Salón Eva Perón, con la presencia de todos sus ministros y secretarios presidenciales.

Este encuentro fue convocado, y según fuentes de la Presidencia, se abordarán temas generales "de coordinación de la gestión, como se hizo siempre". En principio, se prevé que estén presentes todos los ministros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. A pesar de ser de otro poder, también estaría en el grupo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión se produce en la antesala del cierre de listas y en medio de un clima signado por las elecciones, lo que sugiere una intención de fortalecer la cohesión interna y definir una hoja de ruta clara para los próximos meses de gobierno. Este encuentro se percibe como una forma de dar señales políticas hacia los mercados y la población, en un contexto de relativa complejidad por la insistencia de los vetos y los proyectos que impulsa la oposición. La reunión del viernes también se enmarca en un contexto de "volatilidad" que ya era esperada por la Casa Rosada, y que va desde la crisis sanitaria hasta las dudas en el sector bancario y financiero por las últimas medidas monetarias que estuvo implementando el Banco Central.