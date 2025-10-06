El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia, luego de admitir públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una entrevista emitida el domingo por la noche en el canal LN+, el mandatario sostuvo: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a la condena contra la exmandataria.

Tras esas declaraciones, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal por derecho propio y solicitó la indagatoria de Milei, al considerar que sus dichos constituyen una “invasión a la esfera de otro poder del Estado”.

Por su parte, la abogada Valeria Carreras también denunció al Presidente. Ambas causas tramitarán en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según los denunciantes, las palabras de Milei implican “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”.

En su presentación, Dalbón, quien representa a Cristina Kirchner en causas civiles, argumentó que las declaraciones del mandatario refuerzan la hipótesis del “lawfare” en el caso Vialidad, donde la exjefa de Estado fue condenada con sentencia firme de la Corte Suprema.

“Los dichos del presidente Javier Milei, al proclamar que tomó la decisión de que CFK vaya presa, no hacen más que reforzar ese cuadro de imparcialidad planteado en los aludidos actuados. Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político”, señaló el abogado en el escrito judicial.

En tanto, Carreras sostuvo en su denuncia que la confesión de Milei “deja expuesta explícitamente la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial” y agregó: “Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso o proscribir, por encima de la división de poderes y las garantías del debido proceso”.

Las denuncias se formularon por el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen o ejerciere las propias en forma abusiva”.