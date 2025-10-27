El presidente Javier Milei superó con éxito su primer examen electoral desde que asumió el poder hace casi dos años. Su fuerza, La Libertad Avanza (LLA), se impuso de manera contundente en las elecciones legislativas 2025, que definirán la nueva composición del Congreso de la Nación. En un contexto de crisis económica e incertidumbre cambiaria, el oficialismo logró más del 40% de los votos a nivel nacional, superando a Fuerza Patria, el bloque opositor peronista que obtuvo alrededor del 24%.

El triunfo resulta especialmente significativo por haberse revertido la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país, donde LLA había perdido por más de 14 puntos en las elecciones provinciales. Este cambio de tendencia consolida el liderazgo de Milei y redefine el mapa político argentino.

La noticia tuvo un amplio eco internacional. The Wall Street Journal tituló “Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas”, destacando que el respaldo fortalece su programa liberal.

The New York Times, en tanto, publicó “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”, y calificó el resultado como una prueba clave para su gestión.

En Europa, el diario El Mundo de España señaló que “los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo”, mientras que Bloomberg resaltó “la remontada importante” del oficialismo. Por su parte, el Financial Times analizó el impacto económico del triunfo y cómo refuerza el plan de reformas estructurales.

La reacción del mercado no tardó en hacerse sentir: tras conocerse los resultados, las acciones argentinas subieron más del 17% en las operaciones “overnight” de Wall Street, reflejando el entusiasmo de los inversores ante la estabilidad política que proyecta el oficialismo.

Con este resultado, Milei obtiene mayor margen de maniobra en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas. La atención se centra ahora en las decisiones que tomará su gobierno en los próximos días: la reconfiguración del gabinete, la definición de los nuevos interlocutores parlamentarios y las medidas económicas que delinearán la segunda etapa de su administración.