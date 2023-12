Tras seis años de gestión, el Fiscal de Estado Jorge Alvo renunciará a su cargo por motivos personales. Según fuentes de la Fiscalía de Estado, su dimisión se hará efectiva este miércoles. En su lugar, el fiscal adjunto asumirá la carga, y se espera que el sustituto sea designado a través de un decreto del Poder Ejecutivo. El cargo que deja vacante Alvo tiene la investidura de un juez y su elección es similar a la de un funcionario judicial.

Si bien podrían pasar varios meses hasta que se produzca la designación del nuevo fiscal adjunto. El gobernador Marcelo Orrego cuenta con la potestad de ser el encargado de elegir al sustituto, tal como está previsto en los estatutos provinciales. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce quién será el nuevo fiscal adjunto seleccionado por el mandatario.

Cabe destacar que la Fiscalía de Estado ejerce el control de la legalidad administrativa de la administración pública en general y tiene la garantía de la inmovilidad debido a sus importantes funciones establecidas por la Constitución Provincial. Sin embargo, en esta ocasión, es una renuncia a la que irrumpe en el escenario político local.

Tras la derrota electoral de Uñac en las urnas, en julio de este año, Alvo había afirmado en diálogo con Radio Sarmiento que no estaba dispuesto a presentar la renuncia porque consideraba que su cargo no tenía nada que ver con la política partidaria, sino que se ciñe a los intereses de la provincia. "He cumplido las funciones de manera irrestricta y a rajatabla. El nuevo gobernador (Orrego) va a encontrar en mí un incondicional aliado en la defensa de los intereses de la provincia", exclamó en aquella oportunidad.

En mayo de 2017, Alvo fue elegido por unanimidad de los bloques en Diputados y se convirtió en el encargado de defender los intereses de la Provincia en el ámbito judicial durante la gestión de Sergio Uñac. En aquel entonces, sustituía a Guillermo De Santis, actual presidente de la Corte de Justicia.