Cultura y Espectáculos > Desesperada
Julieta Prandi pidió ayuda en redes para su papá hospitalizado: "Necesita cirugía"
POR REDACCIÓN
Julieta Prandi sorprendió a sus seguidores al realizar un pedido de ayuda urgente en su cuenta oficial de Instagram. La solicitud se debía a que su padre, Eduardo Prandi, necesitaba ser intervenido quirúrgicamente en un centro médico ubicado en la Costa Atlántica.
A través de sus historias, sobre un fondo negro, la actriz especificó la ayuda requerida. Prandi escribió que "se necesitan dadores de sangre cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar". Además, detalló la dirección para que los donantes pudieran acercarse directamente: Av Shaw 255 para Eduardo Prandi.
Tras la preocupación que generó su posteo, Julieta Prandi se comunicó con Pronto para aclarar la situación. La actriz aseguró que su padre "está muy bien, no pasó nada grave". La razón del pedido público se debe a que su padre "Necesita hacerse una cirugía".
Prandi explicó el motivo por el cual recurrió a las redes sociales: como Eduardo vive en Pinamar y allí viven pocas personas, "subí el pedido para agilizar un poco el trámite”.
