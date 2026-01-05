Un accidente ocurrido en la noche de este domingo 4 de enero generó momentos de angustia en Caucete, luego de que una beba de un año y cinco meses sufriera quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho. El episodio se produjo en el Skate Park del departamento, un espacio público de habitual concurrencia vecinal, y obligó a un rápido traslado sanitario.

El incidente se registró alrededor de las 21.10, cuando una joven madre, de 23 años, del barrio Pie de Palo, se encontraba en el lugar junto a otros familiares, disfrutando de la tarde. Según informaron fuentes policiales, la mujer tenía a su hija en brazos mientras manipulaba un termo con agua caliente.

En ese contexto, la madre intentó volcar el agua caliente dentro de una botella que contenía agua congelada. Sin embargo, por motivos que se investigan, el termo se le resbaló de las manos y el contenido hirviendo terminó cayendo directamente sobre la pequeña. El líquido provocó quemaduras inmediatas en el rostro y en el pecho de la criatura.

Ante la gravedad de la situación, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar, en Caucete. Allí recibió las primeras atenciones médicas, pero debido a la naturaleza de las lesiones, los profesionales de la salud dispusieron su derivación en ambulancia al Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde funciona el Instituto del Quemado.

Una vez ingresada al nosocomio de mayor complejidad, la beba quedó internada para una mejor evaluación y tratamiento de las quemaduras sufridas. Su evolución quedó bajo observación médica, mientras se aguardaba el parte oficial sobre su estado de salud.

De acuerdo a la información recabada por la Policía, se trató de un hecho accidental..