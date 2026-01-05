La villa cabecera de Media Agua, en el departamento Sarmiento, volverá a vivir este lunes 5 de enero una de sus celebraciones más esperadas: la tradicional caravana de Reyes Magos, una cabalgata que desde hace 20 años recorre las calles llevando regalos, golosinas y alegría a los más chicos, y que se transformó en un verdadero símbolo de identidad comunitaria. “Es como un símbolo en lo que es la Villa Cabecera de Media Agua. Ya se toma esta actividad como una referencia, y cuando se acercan las fechas los padres nos buscan para entregarnos los regalos y salen a esperar a los Reyes”, explicó a DIARIO HUARPE Verónica González, integrante de la agrupación.

La actividad es organizada por la Agrupación Jóvenes del Siglo XXI y la Agrupación Sarmientina de Carruajes Antiguo, que tiene un profundo valor emotivo. Su principal impulsor, Mauricio Fernández, falleció en un accidente el 23 de mayo de 2023, dejando un legado social que hoy es sostenido por familiares, amigos y vecinos.

Sobre la actividad de este año, la salida está prevista para las 20 horas, desde una plazoleta ubicada junto a la casa de Mauricio Fernández, cerca del Hospital Ventura Lloveras. El recorrido se extenderá entre cuatro y seis horas, dependiendo de la cantidad de gente, y finalizará en la plaza de la villa cabecera. “Terminás cansado, pero feliz y realizado de haberlo hecho”, resaltó González.

Una acción social que cumple dos décadas

Según relató González, la iniciativa comenzó en 2006, mucho antes de la formalización de las agrupaciones actuales: “Primero se fundó la Agrupación Jóvenes del Siglo XXI, con la que se realizaban distintos eventos sociales". También contó que en 2018, Fernández fundó la Agrupación de Carruajes Antiguos, aunque la caravana de Reyes ya llevaba más de una década realizándose. Actualmente, el grupo está conformado por unos 16 miembros activos, además de colaboradores que se suman cada año. “Esta actividad siempre se sostuvo desde Jóvenes del Siglo XXI y después también desde la agrupación de carruajes. Por eso hoy seguimos trabajando juntos, como él lo hacía”, explicó González.

Una camioneta repleto de los regalos que los mismos padres entregan para que los Reyes repartan. (Gentileza)

Organización comunitaria y participación de las familias

La caravana se realiza con la colaboración directa de los vecinos. Son los propios padres quienes entregan los regalos para que los Reyes Magos los repartan durante el recorrido, además de golosinas que se lanzan a los niños que esperan en las calles.

“Los papás traen los regalitos y también alguna golosina. Nosotros vamos tirándolas y los chicos se acercan a sacarse fotos con los Reyes y a recibir su regalo”, detalló González, quien remarcó que también reciben apoyo de comercios, amigos y familias de la comunidad.

La organización demanda días de arduo trabajo: “Imaginate que toda la villa trae los regalos. Le invadimos la casa y el negocio a Jessica (colaboradora), que ya nos adopta como parte de la familia porque estamos todo el día embolsando golosinas y recibiendo cosas”, contó expectante para este año.

Quienes deseen colaborar con la agrupación para esta y otras actividades, deben contactar a los número de Yesica Castillo al 2646 31-3607 o con Martín Fernández al 2644 88-1964.