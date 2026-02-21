El bloque de La Libertad Avanza presentó un pedido formal para expulsar de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina a la legisladora Florencia Carignano, a quien acusó de haber protagonizado un episodio de “sabotaje” durante la sesión en la que se debatía la reforma laboral.

Según el comunicado difundido este 20 de febrero, el bloque oficialista aseguró que la diputada desconectó cables del sistema taquigráfico y otros dispositivos del recinto, lo que, afirman, afectó el normal desarrollo del debate parlamentario. Indicaron además que las cámaras del Congreso habrían registrado la secuencia.

Publicidad

Desde el espacio libertario calificaron el hecho como un “acto ilegal” y cuestionaron al kirchnerismo, al sostener que este tipo de conductas buscan obstaculizar el funcionamiento institucional. En ese sentido, remarcaron que “no pueden ser permitidas” dentro del ámbito legislativo.

En paralelo, informaron que impulsaron un proyecto para facultar a la Presidencia de la Cámara a presentar una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Publicidad

El texto de la iniciativa plantea la exclusión de la diputada por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, al considerar que su accionar habría interferido directamente en el sistema de registro taquigráfico y en la validez del debate en el recinto.

Además, el proyecto propone una suspensión preventiva de la legisladora mientras avancen las actuaciones, tomando como antecedente otros casos similares tratados en la Cámara baja en los últimos años.

Publicidad

En los fundamentos, los autores subrayaron que el correcto funcionamiento de los sistemas técnicos del recinto es clave para garantizar la transparencia institucional y la legalidad de las sesiones. También mencionaron antecedentes de cruces previos protagonizados por la diputada, al sostener que el episodio no sería aislado.

Por último, desde La Libertad Avanza convocaron al resto de los bloques a acompañar la iniciativa y advirtieron que “los actos de desestabilización no pueden ser tolerados” en el Congreso.