Una jueza de Río Negro dictó una inédita medida judicial: prohibir a un hombre el ingreso al casino de San Carlos de Bariloche debido a su deuda con la cuota alimentaria. La resolución fue adoptada en el marco de una causa por incumplimiento de obligaciones alimentarias que el hombre mantiene con sus hijos.

La decisión, poco común en la jurisprudencia, fue motivada por la necesidad de asegurar el pago de la cuota alimentaria adeudada. Según la resolución judicial, el hombre habría demostrado un patrón de gasto en actividades de ocio, y se entiende que restringir el acceso al casino podría contribuir a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Publicidad

La fiscalía y la defensa de la parte demandada aportaron sus posiciones en la causa, aunque la jueza valoró especialmente la conducta del imputado y la reiteración de incumplimientos en sus pagos alimentarios, lo que motivó la adopción de medidas restrictivas orientadas a un fin concreto como la satisfacción de la deuda.

La prohibición al ingreso al casino se suma a otras medidas que se aplican habitualmente en casos de mora en cuotas alimentarias, como el embargo de bienes o la retención de haberes, aunque en Bariloche este tipo de medidas resulta llamativo por su enfoque en limitar actividades recreativas del deudor.

Publicidad

Las partes involucradas en la causa deberán acatar la orden judicial, y se espera que la medida funcione como un mecanismo de presión para que el hombre regularice su situación económica y cumpla con las obligaciones alimentarias establecidas por la ley. La justicia continuará monitoreando la situación para evaluar si se requiere adoptar medidas adicionales.