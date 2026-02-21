Las precipitaciones ocurridas en los últimos días sobre el centro y norte de la región agrícola del país favorecieron la situación de los cultivos, con especial impacto en la soja y el maíz, según informes técnicos del sector agropecuario.

El agua caída ayudó a mejorar la humedad del suelo, un factor clave para el desarrollo de las plantas en fases críticas de su ciclo productivo, y alivió la presión sobre los cultivos que venían enfrentando un déficit hídrico en varias áreas de importancia agrícola.

Productores y técnicos señalaron que, si bien aún persisten zonas con necesidades de agua, las lluvias representan un aporte significativo que puede amortiguar el estrés hídrico y favorecer la sanidad general de los cultivos en crecimiento.

La mejora en las condiciones se refleja en las estimaciones de estado de los lotes, donde se observa un aumento en las calificaciones positivas de las plantas, lo que puede incidir en un mejor rendimiento potencial durante la campaña.

Especialistas del sector señalan que la disponibilidad de agua en los próximos días seguirá siendo un elemento determinante para consolidar la recuperación, y que la distribución y regularidad de las lluvias serán factores a seguir en las próximas semanas.