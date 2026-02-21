Finalizando febrero todavía hay tiempo para planificar y sembrar flores que aseguren una temporada colorida en tu jardín. Según especialistas en jardinería, tres especies resultan ideales para plantar en esta etapa por su rapidez de crecimiento, resistencia al calor residual y facilidad de cultivo.

1. Alelí

Una flor que aporta colorido y fragancia en el jardín tiene la gran ventaja de que se puede sembrar dos veces al año. (Foto: florsperatu.com)

El alelí es una de las flores más buscadas cuando se acerca el cambio de estación. Se adapta perfecto al clima templado y regala una floración abundante justo cuando el jardín empieza a perder fuerza.

Germina mejor con temperaturas moderadas.

Florece en otoño e invierno.

Tiene un perfume suave y agradable.

Prefiere sol o media sombra y un suelo con buen drenaje.

2. Clavelinas (Dianthus)

Las clavelinas resisten al frío. (Imagen ilustrativa)

Las clavelinas son un clásico para quienes buscan flores resistentes y de larga vida. Si las sembrás en febrero, llegan fuertes al frío y te aseguran color por varios meses.

Aguantan bien los cambios de temperatura.

Ofrecen flores en tonos rosas, rojos y blancos.

Son ideales para macetas y bordes de canteros.

Necesitan riego moderado y buena exposición al sol.

3. Lobelia

La lobelia llena de color cualquier rincón. (Imagen ilustrativa)

La lobelia es la opción perfecta para quienes tienen poco espacio pero no quieren resignar color. Sus flores pequeñas y abundantes llenan de vida cualquier rincón.

Genera una floración compacta y colorida.

Se adapta muy bien a macetas colgantes.

Aporta tonos azules y violetas intensos.

Prefiere media sombra y riego regular, sin encharcar.

Tip

Para que las semillas prendan bien y las plantas crezcan sanas, hay algunos tips que no fallan: