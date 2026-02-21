La Selección Argentina tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se disputa en Santiago de Chile, al conquistar dos medallas de plata en una jornada de fuerte competencia internacional.

Los logros llegaron de la mano de Maribel Aguirre, quien se subió al segundo escalón del podio en la prueba de Omnium femenino, y de Franco Buchanan, que obtuvo la medalla plateada en Vueltas por Puntos, una de las competencias más exigentes desde lo táctico y físico.

En el caso de Aguirre, su rendimiento se destacó por la regularidad a lo largo de las cuatro pruebas que componen el Omnium, mostrando resistencia y estrategia para mantenerse entre las mejores del certamen continental.

Por su parte, Buchanan logró una actuación sólida y estratégica que le permitió posicionarse entre los líderes y asegurar la segunda colocación en una prueba donde la lectura de carrera resulta clave.

Desde la Unión Ciclista de la República Argentina destacaron el desempeño de ambos atletas y resaltaron el compromiso de la delegación nacional, que continúa compitiendo con el objetivo de sumar nuevas medallas en el torneo.

El campeonato sigue en desarrollo y el equipo argentino mantiene sus aspiraciones de seguir creciendo en el medallero continental, consolidando su presencia en el ciclismo de pista de la región.