En un nuevo avance en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, el caso pasará a la Justicia Federal, mientras que los ocho imputados por homicidio agravado quedaron con prisión preventiva. La medida responde a la vinculación del crimen con el narcotráfico, según confirmó TN, y estará bajo la fiscalía de Morón a cargo de Adrián Arribas.

Los imputados son: Miguel Ángel Villanueva Silva; Ariel Giménez; Víctor Sotacuro Lázaro; Maximiliano Andrés Parra; Celeste Magalí González Guerrero; Milagros Florencia Ibáñez; Iara Florencia Ibarra; y Matías Agustín Ozorio.

Además, surgió un nuevo involucrado conocido como “El Señor Jota”, acusado de haber ordenado la ejecución del crimen. Fue trasladado para su indagatoria bajo un operativo de gran seguridad y declarado ante la fiscalía durante casi dos horas. Cubas, como se identifica, quedó imputado por “privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado, premeditado, con alevosía y ensañamiento, y violencia de género”.

Durante su declaración, el imputado aseguró no tener relación con los detenidos ni conocimiento previo del hecho: “No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, afirmó, y agregó que ingresó legalmente a Argentina desde España, donde residía en Valencia con un familiar.

La decisión de pasar la causa a la Justicia Federal marca un giro en la investigación, ya que permitirá profundizar la pesquisa sobre la conexión del crimen con organizaciones dedicadas a la venta de drogas, y garantizar un mayor control de las medidas judiciales sobre los implicados.