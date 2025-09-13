En medio de una serie de acontecimientos que sacudieron la escena internacional, los seguidores de Charlie Kirk, el líder comunitario estadounidense que fue asesinado, lograron reunir más de 3,4 millones de dólares para su familia en tan solo dos días a través de una plataforma de financiamiento colectivo. Este suceso, que activó un masivo apoyo en Estados Unidos, ocurre en paralelo a otros hechos de gran impacto, como una explosión en un bar de Madrid con 21 heridos y una protesta que interrumpió una carrera de ciclismo en España.

El trágico fallecimiento de Charlie Kirk en Utah movilizó a sus seguidores y activó una campaña solidaria para asistir económicamente a su mujer, Erika, y a sus dos hijos. La colecta, que se lleva a cabo en la plataforma cristiana GiveSendGo, inició con la donación de un millón de dólares por parte de la empresa ALP Pouches, una firma de bolsas de nicotina. Los organizadores de la iniciativa expresaron su profundo pesar por la partida del activista y manifestaron su deseo de alcanzar los cinco millones de dólares para asegurar el bienestar de la familia y honrar la memoria de Kirk.

Publicidad

La esposa del activista, Erika, se pronunció públicamente para agradecer la ayuda y reafirmar su compromiso de seguir con el legado de su marido. En un video que se difundió, expresó su convicción de que la misión de su esposo cobraría aún más fuerza tras su muerte. Mientras tanto, en España, las autoridades siguen investigando las causas de la explosión en Vallecas y la identidad de los manifestantes que perturbaron la prueba ciclista en Navacerrada. En este contexto de diversos acontecimientos, la familia Kirk espera obtener la justicia necesaria para enfrentar esta difícil situación.